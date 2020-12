Ecco il nuovo Autogrill di Villoresi Ovest sull'A8 a Lainate: le foto dell'iconica struttura

Dopo un importante intervento di ricostruzione conservativa riapre lungo l’Autostrada dei Laghi A8, a pochi chilometri da Milano, l’Autogrill di Villoresi Ovest, icona dell’architettura italiana, costruito nel 1958 su progetto di Angelo Bianchetti e simbolo del rilancio economico e industriale del Paese.

La realizzazione del nuovo Villoresi Ovest, con i lavori di cantiere avviati a febbraio 2020 e terminati entro l’anno nonostante le difficoltà del lockdown, è stata condotta nel pieno rispetto del design originale dell’edificio, con una leggera rivisitazione estetica e l’utilizzo di materiali in linea con i più moderni standard edilizi. “Villoresi Ovest – ha commentato Gianmario Tondato, Ceo del Gruppo Autogrill – è da sempre simbolo di rinascita, già nel ’61 la rivista Life lo aveva in copertina a dimostrazione della modernità del nostro Paese. Anche oggi vogliamo che il locale rinnovato rappresenti un ponte simbolico tra passato e futuro, un segnale tangibile della volontà di ripartire dell’Italia, e di tutti noi, in questo momento complesso”.

All’esterno è stato mantenuto l’enorme tripode ad arco originale, icona storica dell’edificio e progettato per essere visibile da lontano. Oggi, riprendendo l’idea originaria di illuminazione esterna della struttura, nel tripode sono state installate luci a Led, che ne aumentano la visibilità nelle ore notturne e che potranno variare di colore a seconda delle occasioni. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base del tripode è stato ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV.