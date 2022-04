Due bambini ricoverati in ospedale per una forma di epatite sconosciuta

Ci sono due bambini in Lombardia attualmente ricoverati in osservazione per una forma di epatite a eziologia ignota. La notizia arriva direttamente dall'assessorato al Welfare di Regione Lombardia, che ha segnalato la situazione al ministero della Salute, come richiesto dallo steso ministero. I piccoli pazienti non sono in pericolo di vita. Adesso sono in corso approfondimenti diagnostici sui due bimbi.

In Italia c'è un bambino di 4 anni, di Prato, ricoverato in gravi condizioni in ospedale per un tipo di epatite di origine sconosciuta. Il bimbo è stato portato in ospedale nel pomeriggio del 21 aprile, come confermato dall'Ats Toscana Centro. Ora, come racconta Today, è stato trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Non sarebbe esclusa la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.

I casi di epatite di origine sconsciuta nei bambini

Nelle ultime settimane le segnalazioni di questo tipo si sono moltiplicate, ma finora non avevano riguardato l'Italia. Nel Regno Unito i casi sono già arrivati a 108 e per otto è stato necessario il trapianto. I test dei "normali" virus dell'epatite sono tutti negativi e si cerca la causa scatenante. Si ipotizza dunque che siano causati da adenovirus, un tipico virus che generalmente provoca innocui raffreddori o diarrea negli adulti e raramente può causare problemi più gravi nei più piccoli.

Si sta studiando se possa esserci un legame diretto col Covid. Una possibile modifica del genoma dell'adenovirus (utilizzato tra l'altro anche per vaccini anti covid come AstraZeneca e Sputnik) causata da una precedente o contemporanea infezione. Secondo un'ipotesi, a oggi non provata, è possibile che la scarsissima esposizione della popolazione generale ai virus più comuni, causa lockdown e restrizioni degli ultimi due anni, abbiano indebolito le difese immunitarie nei bambini. Si tratta però solo di una teoria non provata.