Bandiera a mezz'asta al Comune di Milano contro la violenza sulle donne

Bandiera a mezz'asta a Palazzo Marino per il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa non è nuova: è stata replicata anche per il 2021 grazie ad un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'aula e presentato, come prima firmataria, da Diana De Marchi, consigliera del Partito democratico e presidente della commissione pari opportunità del consiglio comunale.

"Le statistiche - afferma De Marchi - continuano a confermare la piaga sociale, sempre più profonda e dolorosa, di una donna ammazzata ogni due o tre giorni per mano di un uomo, un uomo che sosteneva di amarla, un uomo di cui si fidavano. Sono, infatti, soprattutto fidanzati, mariti o ex compagni ad agire violenza tra le mura domestiche, dove ancora avvengono continuamente anche maltrattamenti di tipo psicologico, economico o fisico, di cui non leggiamo sulle pagine dei giornali".

Per De Marchi, "la bandiera a mezz'asta è un gesto simbolico che si inserisce nel quadro degli interventi strutturali che la nostra amministrazione continua ad avviare soprattutto grazie alla rete antiviolenza del Comune di Milano, con grande determinazione, competenza ed impegno di risorse umane ed economiche".