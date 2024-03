Biglietti della metro gratis: ecco chi regala 3mila ticket Atm a Milano

A Milano, in questi giorni, c’è un modo per ottenere i biglietti della metro gratis. A lanciare l’iniziativa il brand di rasoi Gillette che regala 3mila titoli di viaggio per i mezzi Atm a chiunque passi da una precisa fermata metropolitana. L’idea nasce per sponsorizzare il lancio del nuovo rasoio Gillette Labs.

Ma dove bisogna andare per farsi regalare i biglietti? Il brand è posizionato alla stazione metropolitana di Duomo. Oggi, 3 marzo, Gillette regalerà 1.000 ticket ai passanti. I prossimi appuntamenti saranno sabato 9 e domenica 10 marzo quando i milanesi verranno omaggiati di 1.000 biglietti a giornata.

In uno dei corridoi della fermata Duomo sono presenti gli addetti Gillette che “mettono in viaggio” Milano. Il punto di ritrovo è riconoscibile perché personalizzato con le grafiche del brand sulle pareti e sul pavimento. Inoltre, tutta la fermata è stata tappezzata di cartelloni pubblicitari Gillette.