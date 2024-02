Orari e fermate dei bus sostitutivi della metro M4

Niente metro per 10 giorni. Tra marzo e aprile prossimi la M4, la nuova blu di Milano, sarà costretta a fermarsi per permettere ai tecnici di effettuare tutti i test necessari all'apertura completa della linea, che entro settembre dovrebbe poter contare su tutte le 21 fermate.

"Nei prossimi mesi svolgeremo le attività necessarie per il completamento dell’opera in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura - che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni - e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", si legge sul sito di Atm.

La M4 sarà chiusa 8, 9 e 10 marzo e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aprile. In quei giorni sarà in servizio il bus Bm4. Queste le frequenze e gli orari:

Dal lunedì al venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Il sabato e i festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Questi gli orari del bus Bm4:

Da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45

Fermate dei bus BM4

I bus fermano a questi indirizzi:

Linate Aeroporto

Viale Forlanini Aeronautica Militare: all’altezza del sovrappasso pedonale

Repetti: viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana

Stazione Forlanini: verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis

Argonne: verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano

Susa: verso Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania

Dateo: verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno

Tricolore: verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 3

Via Visconti di Modrone: verso Duomo fermano dopo corso Monforte; verso Linate prima di via Mascagni

Largo Augusto (solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa

Via Larga: verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere

Duomo: via Baracchini 1, dopo via Paolo da Cannobio

Di notte saranno in servizio, come sempre, i bus notturni Mn4.