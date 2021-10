Le aziende che rischiano di chiudere a dicembre per il caro bollette

Il caro bollette sta mettendo a serio rischio la produttività di alcune aziende che temono il rincaro complessivo di tutte le spese che dovranno affrontare. È questo l'allarme lanciato dall'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, seriamente preoccupato dalle conseguenze della crescita esponenziale dei prezzi delle forniture energetiche, unita all'aumento dei costi delle materie prime e alla risalita dell'inflazione.

"Se non si interviene immediatamente - ha rimarcato - si rischia seriamente di compromettere la crescita economica. In Lombardia alcune aziende hanno già deciso di sospendere la produzione in dicembre - ha detto - sono molto preoccupato, ci vogliono interventi urgenti da parte del Governo e dell'Europa".

Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, ha pubblicato una nota per dare la giusta luce ai timori degli imprenditori: "Dalle aree produttive del Nord, dalle aree più produttive del Paese, arriva un allarme sui rincari dell’energia dovuti all’aumento dei costi a livello mondiale delle materie prime. Non parliamo solo delle bollette delle famiglie, ma dei costi enormi che molte imprese non potranno sostenere nei prossimi mesi, dove aumenterà il consumo energetico".

"Rischiamo una crisi industriale che frenerebbe la ripartenza economica. Bene - ha detto - i 2 miliardi annunciati ieri dal premier Draghi per contenere il caro bollette per i cittadini, ma per le imprese servono misure ancora più incisive, misure da adottare anche a livello europeo. Il Governo recepisca e faccia suo l’allarme lanciato oggi dall’assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi: se non si interviene sul costo dell’energia rischiamo uno stop produttivo in Lombardia e nelle altre Regioni del Nord".