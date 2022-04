Quante saranno le case comunità a Milano?

Le case comunità a Milano saranno 24 ma è solo un primo passo. Le case comunità ovvero le nuove strutture socio-sanitarie del Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche, dovranno aumentare. Lo ha spiegato l'assessore comunale a Welfare e salute, Lamberto Bertolé.

Il Comune di Milano è al lavoro per l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione delle case di comunità, strutture che dovranno essere distribuite in modo capillare sul territorio e saranno un punto di riferimento continuativo per i cittadini: con prestazioni sanitarie primarie gratuite. Regione Lombardia ha definito che le case di comunità a Milano fossero 24, una ogni 58.000 abitanti mentre per l'Agenas il rapporto ottimale è una ogni 24.000 abitanti. Per questo Bertolé, ha spiegato, che si tratta di "un punto di partenza per migliorare la sanità territoriale, recuperando il terreno perso in questi anni in Lombardia. Ma poi andranno fatti degli interventi per potenziare i territori più in difficoltà, come il Municipio III".

"La Regione Lombardia - le parole di Bertolé - ha definito con una delibera di settembre che le case di comunità fossero 24, definendo gli ambiti territoriali e individuando 14 localizzazioni. Per 10 ambiti ha chiesto al Comune di trovare le soluzioni adeguate. I tempi sono stati stretti, sia per i vincoli europei che per il passaggio di consiliatura a ottobre".

In questo periodo, conclude Bertolé, "il dialogo con i municipi è stato continuo e la logica è sempre stata quella di rispondere alle esigenze del territorio".