Il nuovo ufficio showroom di Chiara Ferragni a Milano

Chiara Ferragni ha un nuovo ufficio boutique a Milano. È lei stessa a mostrare le immagine della struttura in un video su TikTok. Non solo influencer, ma soprattutto imprenditrice digitale: questo il neologismo coniato dalla stessa Chiara Ferragni per la sua professione. Un percorso professionale che l'ha portata a lavorare non solo nel campo dei social media, ma anche ad inaugurare un brand di moda. La Ferragni ha mostrato ai suoi follower il mega spazio che ha aperto a Milano, locali in cui sono presenti sia gli uffici che lo showroom per i clienti che vogliono acquistare i capi del brand.

Si trova al primo piano di un edificio a vetri che dà su un cortile interno decorato con alberi e vegetazione. A destra, gli uffici. A sinistra, l'area in cui sono esposti i capi, dall'intimo alla linea per i bambini. La parte dello store ricalca quella tipica di un negozio di lusso, con tanto di poltrone per gli ospiti. L'intero arredamento gioca sui colori pastello del rosa e dell'azzurro, con decorazioni in marmo bianco e argento. In terra, parquet. Imprenditrice e tra gli esponenti più influenti del mondo della moda, dei media e dell’imprenditoria italiana, Ferragni è amministratore delegato e fondatrice di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand. La sua carriera ha avuto inizio nel 2009 quando ha lanciato TheBlondeSalad.com, il blog dedicato alla moda e al lifestyle, che con il tempo si è evoluto in una Talent e Marketing Strategy Agency. Pochi anni dopo ha dato vita a Chiara Ferragni, brand d'abbigliamento e calzature.