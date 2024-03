La stazione metropolitana che diventa museo d'arte pop (e dove regalano opere)

Alcuni punti della città di Milano si sono trasformati in esposizioni d'arte pop a opera di Romero Britto, artista neo-pop brasiliano di fama mondiale e fondatore dell'Happy Art Movement. È l'iniziativa del brand Chiquita che ha colorato la stazione metropolitana di Cadorna e un'intera pensilina del tram in piazza Castello. La campagna si chiama 'Pop by nature' e le decorazioni saranno visibili a Milano fino alla fine di marzo.

L'idea alla base del progetto è stata quella di trasformare la metro in un museo del pop. Ma non finisce qui. Tutti coloro i quali passeranno a visiatare la pensilina di piazza Castello avranno la possibilità di portarsi a casa un'opera d'arte gratuitamente: uno dei poster in edizione limitata di Romero Britto. Inoltre, ad aprile verrà inaugurata un'edicola pop up con lo stesso tema nel cuore di Brera.