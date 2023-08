Chiuso un trafficatissimo tratto di autostrada nel Milanese

Un tratto molto trafficato dell'Autostrada A4 chiuso alle porte di Milano e lo svincolo per Sesto San Giovanni. Ecco i lavori in programma per le autostrade attorno alle città meneghina. Sull'Autostrada A4, Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia e dell'entrata della stazione di Cormano in entrambe le direzioni, previste dalle 21 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 agosto. Restano confermate, come da programma, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, le seguenti chiusure:

Chiuso lo vincolo dell'Autostrada A4 verso Sesto

Dalle 21 di martedì 21 alle 5 di mercoledì 30 agosto sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di uscire allo svincolo di Cormano.

Chiusa l'Autostrada A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano

Nelle notti di mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, dalle 21 alle 5, e dalle 22 di venerdì 1 settembre alle 6 di sabato 2 sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia.

L'area di servizio "Lambro sud", situata all'interno del suddetto tratto, sarà chiusa nelle prime due notti con orario 20 - 5 e nell'ultima notte con orario 21 - 6. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione di Rho e la SP35 Milano/Meda seguendo le indicazioni per A8 o per A4. Per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza.