Le 1.300 famiglie pronte a dare una stanza di casa loro a una donna afghana

Una stanza che vale una vita. Ha riscosso grandissimo successo l'iniziativa "#Unastanzaperunadonnaafghana" lanciata ad agosto scorso da "Il Melograno", cooperativa di Segrate che conta circa 700 lavoratori e 500 soci e che subito dopo l'esplosione dell'emergenza umanitaria - con il ritorno del Paese in mano ai talebani - ha voluto fare qualcosa di concreto per le donne tornate in pericolo.

L'idea è semplice: chiunque vorrà, potrà offrire ospitalità a una migrante scappata dall'Afghanistan, così da garantirle l'avvio di una nuova vita.

Da fine agosto, hanno fatto sapere dalla coop, "le disponibilità per accogliere in famiglia, gratuitamente e per tre mesi, una donna afghana sono salite a più di 1300" con quella che viene definita "una manifestazione straordinaria di solidarietà e di cittadinanza attiva, fattiva e concreta".

Le disponibilità raccolte, hanno spiegato da "Il Melograno", vengono in gran parte da Milano e dall’area metropolitana, dalla Lombardia ma anche da molte altre città d’Italia. L'idea - hanno sottolineato - "rappresenta un passo in più", uno sforzo che la coop e le famiglie "ritengono necessario per promuovere un’accoglienza sempre più diffusa con la partecipazione dei cittadini capace di produrre percorsi più efficaci e sostenibili di integrazione nelle nostre comunità".

"Come raccomandato da Anci, l’associazione dei comuni italiani che si è espressa anche in seguito a questa grande manifestazione di solidarietà fattiva, la disponibilità delle famiglie, nell’interesse di tutti, di chi accoglie e di chi è accolto, deve essere inserita in un percorso professionale che sia di assoluta garanzia e deve fare perno e rimanere saldamente in connessione con i progetti degli enti locali già avviati e che saranno avviati nelle prossime settimane, quando è probabile che aumenteranno le persone, donne in particolare, che decideranno di fuggire in qualche modo dall’Afghanistan", hanno ribadito dalla coop di Segrate.