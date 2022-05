Sono iniziati i concerti nella metropolitana di Milano

La metropolitana di Milano è diventata ufficialmente palcoscenico per giovani musicisti. Ha preso il via, martedì 17 maggio, il progetto di Atm e Open Stage denominato 'Sound Underground', con l'obiettivo di offrire spazi per dare la possibilità di suonare gratuitamente e far vivere i corridoi del metrò meneghino come luogo d'incontro e intrattenimento oltre che di passaggio.

Alla fermata di Garibaldi (linea verde) l'esibizione di cinque artisti emergenti: Emit, finalista di Musicultural 2022; Cance, vincitrice del festival 'Musica contro le mafie'; Ode, giovane band milanese; Marchettini, cantante pop con un album all'attivo; e Ivan Kp, busker che si sta facendo conoscere anche all'estero.

Per suonare e cantare sul 'palcoscenico' di 'Sound Underground' occorre prenotarsi attraverso l'app di Open Stage, con slot dalle 15 alle 17 e dalle 19 alle 21 a Garibaldi e Loreto, sulla linea verde, nell'area interna ai tornelli.