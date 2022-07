Il concerto dei Chemical Brothers a Milano

Un'esplosione di luci e suoni. E un urlo di gioia per un attesissimo ritorno alla libertà. Così si potrebbe sintetizzare il concerto dei Chemical Brothers di giovedì 7 luglio all'Ippodromo Snai di San Siro.

Il pubblico è stato intrattenuto sia dalla scaletta, stilata includendo pezzi storici come 'Galvanize' e 'Hey Boy Hey Girl', sia da uno straordinario show di luci. Il duo inglese, formato da Tom Rowlands and Ed Simons e nato a Manchester nel 1989, si è esibito dal vivo all'Ippodromo in occasione del MIlano Summer Festival. Quella del 7 luglio è stata la prima delle 4 date dei Chemical nel nostro Paese.

Gli spettatori hanno cantato e ballato accompagnati dalle proiezioni di volti e figure fatti di luce colorata. Sul palco, a un certo punto, anche due robottini simili all'iconico R2-D2 di Star Wars. I pionieri della diffusione al grande pubblico del genere elettronico 'big beat' suoneranno anche all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (Rock In Roma), l'8 luglio; all’Arena Parco Nord di Bologna (per Sonic Park), il 9 luglio; e a Bari (al Medimex), il 14 luglio.

Che il concerto del duo a Milano sarebbe stato un successo era prevedibile. I Chemical Brothers, oltre a essere considerati tra i più importanti esponenti del big beat, sono famosi in tutto il mondo per la cura e la grande qualità delle loro esibizioni dal vivo. Quello all'Ippromo è stato uno spettacolo partecipato e apprezzatissimo, tra le loro popolarissime tracce e un'atmosfera psichedelica.