La band ucraina in concerto all'Arco della Pace

Almeno un migliaio di persone, se non di più, ha assistito sabato pomeriggio a Milano al concerto della band ucraina Tnmk, all'Arco della Pace. Il concerto era stato organizzato dall'associazione UaMil, che riunisce alcuni giovani ucraini di Milano e della Lombardia. La band sta compiendo un tour europeo di raccolta fondi.

L'esibizione è durata circa un'ora e mezza. Tanti gli ucraini che hanno risposto al 'tam tam' via social e si sono presentati all'Arco della Pace per ascoltare la musica della loro terra. La band suona hip hop con diverse contaminazioni, dal jazz al rock. Il nome è una sigla che richiama Congo Square a New Orleans, il luogo in cui il jazz è nato.

Precedentemente al concerto, alcuni cittadini hanno inviato una segnalazione ai giornali e alle autorità reclamando una possibile violazione della legge n. 210/1995, che però (ratificando una convenzione internazionale) riguarda il reclutamento e il finanziamento di mercenari all'estero. I Tnmk durante il tour europeo stanno fondi, ma non per acquistare armamenti e non per consegnarli a mercenari.