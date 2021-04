Bollettino covid Milano e Lombardia oggi giovedì 22 aprile

Continua la battaglia al coronavirus in Lombardia. Da qualche giorno, fortunatamente, i dati dei bollettini quotidiani diffusi dalla regione e dal ministero della salute fanno ben sperare.

Il rapporto tra casi testati e nuovi positivi è infatti in discesa rispetto alle settimane passate e la pressione sugli ospedali sta pian piano calando, con reparti ordinari e terapie intensive che si stanno svuotando.

Lombardia tra zona gialla e vaccini

Proprio per questo, la Lombardia nutre forti speranze di passare in zona gialla dal prossimo lunedì, che significherebbe un quasi ritorno alla normalità. Pur continuando a dover rispettare il coprifuoco delle 22, in regione infatti i bar e i ristoranti con spazi all'aperto potrebbero riaprire a pranzo e anche a cena.

Inoltre, dal 26 aprile, in zona gialla riapriranno i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto saranno svolti solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro e con una capienza che non può essere superiore al 50% di quella massima, ma con un tetto di 1.000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso.

Mentre governo e regione continuano a lavorare alle riaperture, prosegue l'impegno sulla campagna vaccinale. Dalle 23 di oggi, giovedì 22 aprile, - dopo un'iniziale comunicazione errata sui tempi - anche i lombardi tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il loro appuntamento per la somministrazione del siero. E nei prossimi giorni a Milano aprirà l'hub vaccinale all'interno del palazzo delle Scintille, che sarà il più grande d'Italia.