Un dispenser gratis di crema solare in un parco milanese

Nel parco pubblico accanto al negozio di Cusano Milanino (viale Unione 2), Esselunga ha installato dei dispenser per dare gratuitamente crema solare con protezione 50, in collaborazione con Lilt la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Per prevenire le malattie della pelle, provocate da una esposizione ai raggi UV eccessiva e non corretta, è importante adottare alcuni accorgimenti, come non esporsi al sole nelle ore più calde, mettere una crema con protezione superiore a 20 su tutto il corpo, coprirsi con indumenti leggeri. L’iniziativa vuole, quindi, far comprendere quanto sia essenziale proteggersi dal sole in modo adeguato.

Il dispenser, infatti, oltre a erogare crema solare, eroga anche informazione e suggerisce come approfittare dei vantaggi di una esposizione corretta.

La crema solare sarà accessibile gratuitamente per tutta l’estate, quando il parco è aperto.