La Dea bendata bacia Milano: vinti 21 milioni di euro con una schedina

Un nuovo milionario in città. Festa grande a Cusago, nel Milanese, dove un anonimo giocatore ha vinto oltre 21 milioni di euro con una schedina dell'Eurojackpot, la lotteria internazionale che coinvolge 16 Paesi in tutta Europa.

Le estrazioni delle combinazioni vincenti vengono effettuate ogni martedì e ogni venerdì sera a Helsinki alle 20 italiane. E proprio nell'ultima estrazione, quella di martedì 20 dicembre, la Dea bendata ha deciso di baciare Milano.

A Cusago è stato infatti centrato un 5+2 da 21 milioni e 208mila euro. La giocata fortunata, come riporta Agimeg, agenzia di settore, è stata effettuata nel punto vendita Sisal Foieni Achille Emilio di via Bareggio. Con quella di Cusago sono undici in totale le vincite realizzate in Italia nel 2022, ma è la prima volta che Eurojackpot premia un giocatore milanese.

La scorsa settimana invece nel capoluogo meneghino era stato realizzato un 10 al 10eLotto che aveva fruttato 1 milione di euro.