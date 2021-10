"Donnarumma uomo di m**": a Milano un altro striscione contro il calciatore

Non è la prima volta che il portiere viene 'accolto' in questo modo

"Donnarumma uomo di m***. A Milano non sarai mai più il benvenuto". Così recita il maxi striscione affisso dalla curva sud del Milan su un ponte vicino all'albergo del ritiro dell'Italia a Milano.

Dopo l'addio al Milan e l'entrata al Paris Saint-Germain, mercoledì 6 ottobre il portiere azzurro giocherà la prima partita a San Siro per la semifinale di Nations League contro la Spagna. Almeno per ora l'accoglienza di una parte della tifoseria, che si sente tradita dal portiere, non sembra delle migliori.

Già a fine agosto gli ultrà avevano affisso alcuni striscioni a Milanello, prima della partita contro il Cagliari in programma a San Siro."Donnarumma ingrato bastar** fai più schifo di Leonardo" e "Donnarumma noi gli infami non li dimentichiamo... Stai attento quando girerai per Milano", si leggeva sui manifesti.