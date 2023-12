Tangenziali e autostrade a Milano: ecco dove sono i nuovi gli autovelox

Tanti milanesi si metteranno in viaggio per questi ultimi giorni dell'anno 2023. Ecco allora dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia durante la settimana dal lunedì 25 a domenica 31 dicembre? È stato pubblicato l'elenco delle strade dove saranno piazzati gli autovelox mobili della polizia Stradale. Nella lista sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto. Oltre a questi, saranno presenti in strada anche le postazioni fisse.

Dove sono gli autovelox?

Martedì 26 dicembre 2023

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano, Milano

Strada Provinciale SP142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Giovedì 28 dicembre 2023

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Statale SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, Lecco

Venerdì 29 dicembre 2023

Strada Statale SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, Varese

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Sabato 30 dicembre 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste, Milano

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A35 Milano-Brescia, Brescia

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Domenica 31 dicembre 2023

Strada Statale SS 9 via Emilia, Lodi

Strada Provinciale SP 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, Bergamo

Gli autovelox fissi

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).