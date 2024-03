Elezioni in Statale: chi sono i tre candidati al ruolo di rettore

L'università Statale di Milano è pronta a eleggere il nuovo rettore. Le elezioni si terranno a partire dal prossimo 3 aprile. Tre i candidati e diverse le sfide e i progetti da affrontare per chi sostituirà Elio Franzini che cederà la poltrona a ottobre. Le votazioni si terranno il 3 aprile dalle 9 alle 18 e il 4 aprile dalle 9 alle 14. Altre quattro le giornate fissate per le votazioni eventuali (10, 11, 17, 18 aprile). Il voto sarà elettronico, tramite l'uso delle postazioni informatiche installate nei seggi elettorali.

I candidati

Due uomini e una donna, nomi di rilievo della Statale. Marina Brambilla ha alle spalle oltre 20 anni di lavoro presso l'ateneo milanese. Professoressa di Linguistica Tedesca e prorettrice ai servizi per gli studenti, Brambilla afferma che "l’obiettivo primario è la crescita culturale del nostro ateneo". Se dovesse vincere, sarebbe la prima donna nella storia della Statale e ricoprire il ruolo di rettrice.

Gianluigi Gatta, da 30 anni in Statale prima come studente e poi come docente di diritto penale, ha già diretto il dipartimento di Scienze Giuridiche. Nella sua presentazione parla dei problemi dell'università, raccontando ciò che gli è stato riferito da chi la vive: "una Statale che appare da anni come seduta, generalmente priva di slancio al suo interno e all’esterno, gravata dal peso di una burocrazia sempre più pervasiva".

Ultimo candidato Luca Solari, docente di organizzazione aziendale e direttore della scuola di giornalismo Walter Tobagi. Promette di orientare l'ateneo verso il 'bene comune' e contro la questione "dell’uso del termine 'azienda'" che "non è solo terminologica, ma nasconde un modello di organizzazione che voglio combattere".

Nessuno dei candidati proviene dall'ambito scientifico e tutti promettono di mettere in primo piano il diritto allo studio lavorando alla gestione della nuova Città Studi e dell'area MIND.