Oxana, Yuri e i loro figli: a Milano arrivano le prime famiglie di profughi

Sono scappati dalle bombe insieme ai loro bambini. E adesso sono al sicuro a Milano. È la storia di una delle prime famiglie di profughi ucraini arrivati in città e a raccontarla è stato il sindaco della metropoli lombarda, Beppe Sala, attraverso un post sui social.

"Yuri, Oxana e i loro figli sono fuggiti dall’Ucraina - ha scritto Sala -. Hanno attraversato a piedi la frontiera con la Romania e poi hanno preso un pulmino. Sono cinque dei circa mille profughi che stanno già arrivando giornalmente nel nostro Paese. Da oggi loro sono ospiti nel centro di via Aldini della Fondazione Progetto Arca, che ringrazio. Milano fa la sua parte".

Nel frattempo all'ombra della Madonnina associazioni, cittadini e gruppi si stanno mobilitando per l'emergenza umanitaria causata dall'invasione russa. Nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Giovanni di via Meda, per dirne una, ci sono centinaia di scatoloni che a breve partiranno verso l'Ucraina a bordo di un tir ma non si contano le organizzazioni che stanno raccogliendo cibo e beni di prima necessità.

Tamponi e vaccini per i profughi ucraini

I profughi ucraini in arrivo a Milano e in Lombardia potranno effettuare gratuitamente "tamponi e vaccinazioni covid con accesso diretto presso tutti i centri vaccinali attivi". Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Letizia Moratti affrontando il tema dell'emergenza profughi nel pomeriggio di giovedì 3 marzo.

Aiuti in Lombardia ma anche alla frontiera: "Siamo in contatto con il Governo per la realizzazione di un ospedale da campo al confine dell’Ucraina, presumibilmente in Romania, in grado di offrire assistenza il più vicino possibile alle zone di guerra", ha puntualizzato il governatore lombardo, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa a Pavia per l'arrivo dei primi bambini malati oncologici con la Onlus Soleterre.