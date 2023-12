Quali sono le farmacie aperte a Natale e santo Stefano a Milano

Sono 35 le farmacie che resteranno aperte il giorno di Natale a Milano, 40 per il giorno di santo Stefano. Per chi ne avrà bisogno, quindi, il servizio farmaceutico nel comune di Milano sarà attivo. Per scoprire quali sono le farmacie di turno durante le festività è possibile visitare il portale Farmacie di Turno. Ecco l'elenco dei punti di vendita aperti

Le farmacie di turno il 25 dicembre

Sanitas, corso Garibaldi 49

Boots Carlo Erba, piazza Duomo 21

Duomo, via Orefici 2

Liberty, via san Paolo 7

Boccaccio, via Boccaccio 26

Santa Teresa, corso Magenta 96

Foglia, via san Calimero 1 ang. corso di Porta Romana 56

Maccioni, via Farini 69

Ticinese, corso san Gottardo 1

Madia, viale Zara 38

Porta Genova, piazzale stazione Genova 5/3

De Luca, via Bixio 1

Vesuvio, piazzale Vesuvio 14

Ferrarini, piazza Cinque Giornate 6

Wagner, via Buonarroti 5

XXII Marzo, corso Ventidue Marzo 23

Eustachi, via Stradella 1

Lloyds Milano 68, piazza de Angeli 1

Ambreck, via Stradivari 1

Barni, via Fratelli Lumière 2

Suzzani, viale Suzzani 18

Serra, via Serra 52

Boots Ranzoni, via Ranzoni 2

Lloyds Milano 53, via Ponti 31

Lloyds Milano 70 24h, viale Famagosta 36

Rembrandt, via Rembrandt 49 (Gratosoglio)

Del Mercato, via Varsavia 4

Antica dell’Abbazia di Chiaravalle, via Comacchio 4

Lloyds Milano 35, via Petrocchi 21

Boots Corvetto, viale Lucania 6

Biazzi, via Giambellino 131/5

Comasina, piazza Cardinale Pietro Gasparri 9

Lloyds Milano 83, viale Monza 226

Comunale 5, via Vittorio Veneto 26

Vento, via Quarenghi 40/1

Le farmacie di turno il 26 dicembre