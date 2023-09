Prada regala fiori in centro a Milano: fila chilometrica davanti al chiosco

Tutti in coda per un fiore. Maxi fila sabato pomeriggio in piazza della Repubblica a Milano, dove si è tenuta la giornata conclusiva dell'iniziativa "In a conversation with flower", l'evento organizzato da Prada per lanciare la sua nuova collezione.

La maison italiana ha deciso di regalare a tutti un vasetto in latta con il marchio del gruppo e un seme. Il chiosco - aperto da giovedì a sabato, come successo in altre città del mondo, da Londra a Parigi passando per New York - è stato letteralmente preso d'assalto da chi non ha voluto perdere l'occasione di portare a casa un oggetto comunque unico nel suo genere.

Così, fuori dal "negozietto" si sono messe in fila centinaia di ragazze e ragazzi con la coda che ha raggiunto dimensioni incredibili girando tutto intorno ai giardinetti della pizza. E in tanti hanno poi condiviso sui social il loro nuovo vasetto con i fiori di Prada.