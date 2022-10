A Milano il primo centro italiano di 'pet therapy' con galli e galline

Vi avevamo raccontato di come nella fattoria del parco Trotter di Milano i bambini imparassero tra galline, orti e chiocciole. Oggi, proprio grazie a questa esperienza, i galli diventano riconosciuti come animali per effettuare interventi assistititi.

L'autorizzazione, spiega la cooperativa Tempo per l'infazia, quest'anno è arrivata da parte del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (Crn Iaa) e dal ministero della Salute per l’erogazione di un progetto di educazione assistita con la specie Gallus gallus domesticus.

"Ormai - si legge in una nota della coop - sempre più spesso gli avicoli entrano tra le mura domestiche degli italiani come animali d’affezione, li troviamo come protagonisti nella fattorie didattiche o coinvolti in progetti di attività assistite con gli animali. All’interno di questa cornice esperienziale, a Milano, la cooperativa Tempo per l’infanzia è pronta a raccontare la sua esperienza professionale con questi animali".

Tempo per l’infanzia è una realtà attiva sul territorio lombardo da circa 35 anni. Si occupa di innumerevoli servizi dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Da circa 13 anni eroga anche interventi assistiti con gli animali ed è parte della rete nazionale WeAnimal. Da circa 7 anni la cooperativa ha realizzato le sue attività sulla relazione uomo-animale coinvolgendo anche gli avicoli; inizialmente solo attraverso attività didattiche dirette agli istituti scolastici del Municipio 2, successivamente, dal 2020, grazie al progetto Parchi Educanti, finanziato dalla Fondazione comunità Milano, ha iniziato a sperimentare anche l’ambito delle attività assistite.

A giugno 2022, presso la fattoria del parco Trotter del Comune di Milano, area servizi scolastici e educativi, è nato il primo centro di educazione assistita con avicoli residenziali, in possesso di nulla osta rilasciato dall’Ats. Oltre ai gatti della colonia felina qui censita, è infatti coinvolto negli interventi un gruppo di galli e galline che comprende diverse razze. Grazie a protocolli sanitari e gestionali attenti alle esigenze di questa specie, il coinvolgimento degli animali avviene con un approccio etico, nel massimo rispetto dei loro bisogni etologici, del loro benessere e garantendo la sicurezza degli utenti che interagiscono con loro.

"È la prima volta - sottolinea la coop - che il Crn Iaa e il ministero della Salute si esprimono favorevolmente all'inserimento di questi animali in un progetto di educazione assistita: questo progetto permetterà di raccogliere dati che aiutino a meglio comprendere l’efficacia e le modalità di coinvolgimento di questa specie in Iaa. Grazie al costante lavoro condotto secondo le Linee guida nazionali per gli Iaa, basato su un’équipe multi-professionale che prevede il coinvolgimento di esperti nel settore educativo e veterinario e grazie anche all'importante supporto e collaborazione con il Comune di Milano e i Servizi Veterinari dell’Ats, 'A tu per tu nel pollaio' diventa il primo progetto pilota nazionale per il processo di inserimento degli avicoli nell’elenco degli animali coinvolgibili in educazione e terapia assistite".

Ulteriori approfondimenti sul progetto e sulle possibilità, modalità di coinvolgimento di altre specie animali domestiche, nei progetti di Iaa, saranno presentati nel corso di un webinar gratuito che si terrà il 12 novembre 2022. Il programma dettagliato dell'evento è disponibile sul sito web del Centro di Referenza Nazionale per gli Iaa (www.izsvenezie.it) e sulle pagine social della Cooperativa Tempo per l'infanzia.