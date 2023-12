A gennaio la rosa dei candidati per sostituire Meyer alla Scala

Entro gennaio verrà stilato l’elenco dei possibili candidati sovrintendenti della Scala. Ad annunciarlo il sindaco di Milano Beppe Sala dopo la riunione del Cda che presiede. Il contratto dell’attuale guida, Dominique Meyer, scadrà a febbraio 2025. A decidere saranno governo, enti locali e privati, tutti e tre con lo stesso peso nel voto. Nella rosa dei candidati sarà presente anche il nome dello stesso Meyer come accaduto già cinque anni fa con il precedente sovrintendente Pereira, ma un ulteriore mandato sembra improbabile.

Tra le decisioni prese in merito, la separazione della figura del sovrintendente da quella del direttore artistico. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile proroga di due anni per Meyer nell’attesa di trovare un direttore artistico e un nuovo sovrintendente. Ma come ha sottolineato Sala, si tratta di un’idea “che non piace a tutti”.

Un ruolo importante ricoperto da un personaggio di grande spessore che merita di essere succeduto da un soggetto di pari capacità. Per questo la corsa in anticipo per avere un primo quadro quanto più chiaro possibile entro la fine del prossimo mese.