Il secondo Hard Rock Cafè di Milano è a Malpensa

L'anno scorso la prima apertura a Milano, dopo un anno il raddoppio. L'Hard Rock Cafè ha già inaugurato il suo secondo locale meneghino, all'aeroporto di Malpensa, dopo quello aperto a luglio del 2022 in pieno centro, in via Dante 5. L'obiettivo è quello di 'cogliere al volo', per così dire, i turisti che, magari, non hanno fatto in tempo a visitare il locale di via Dante e, al rientro, ritrovano l'iconico marchio in aeroporto, al Terminal 1.

"Il nostro Café e Rock Shop, inaugurato nel cuore di Milano lo scorso anno, ha saputo catalizzare l'attenzione e l'interesse di molti turisti", il commento di Giampiero Pelle, ceo di Hard Rock Cafè. A Malpensa è presente un pop-up store che resterà aperto anche nei prossimi mesi. Il negozio in aeroporto non somministra cibi e bevande ma è dedicato esclusivamente ai capi da collezione, dalle magliette alle felpe, dai magneti ai cappellini e così via.