Fino al 13 luglio i bambini milanesi possono iscriversi a prescuola e giochi serali

C'è tempo fino alle 12 di giovedì 13 luglio per iscrivere i propri figli a prescuola e giochi serali. Questi servizi sono dedicati ai bambini e alle bambine iscritti alle primarie statali di Milano per l’anno scolastico 2023-24, con genitori che lavorano.

Le famiglie residenti in città potranno procedere all’iscrizione online utilizzando Spid o Cie e collegandosi al link. Per i genitori che hanno in itinere un trasferimento di residenza da altro comune, sono privi di iscrizione anagrafica, hanno un bambino o una bambina in affido o non sono residenti nel Comune di Milano, è invece possibile prenotare un appuntamento telefonico tramite l’infoline 02.02.02 (attiva da lunedì a sabato dalle 8 alle 18) nel periodo di apertura delle prenotazioni.



Qualora, a seguito della pubblicazione delle prime graduatorie, rimanessero posti liberi, verranno aperte le prenotazioni tardive nei mesi di settembre e novembre 2023 e poi, nuovamente, a febbraio 2024. La quota di iscrizione ai servizi è di 28,10 euro, a cui si aggiunge un contributo mensile che viene stabilito sulla base del tipo di servizio scelto e del reddito familiare, calcolato attraverso l’attestazione Isee.

Per accedere al servizio di prescuola, dalle 7.30 alle 8.30, e di giochi serali, dalle 16.30 alle 18, è necessario, inoltre, essere in regola con i pagamenti degli altri servizi a cui il minore risulta iscritto, dalla refezione scolastica ai centri estivi.