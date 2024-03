Itabus raddoppia i viaggi tra Milano e Roma

Raddoppiano i viaggi tra Milano e Roma: da 10 a 20 ogni giorno, offrendo 14 corse diurne e 6 notturne. Lo annuncia la società del gruppo Italo Ntv in una nota. Una partenza ogni ora dalle 7 alle 9 da Milano verso Roma e ulteriori partenze bi-orarie fino al pomeriggio (partenza pomeridiana ore 16), prima dei servizi notturni che consentono di arrivare nella capitale alle 6, alle 7 oppure alle 7.30 del mattino. Stesso discorso per i servizi tra Milano e Napoli, che in totale arrivano a 18 ogni giorno. Incrementata di un terzo l’offerta tra il capoluogo milanese e Bologna (da 14 a 22 servizi quotidiani) e raddoppiati i collegamenti con Venezia (da 2 a 4 al giorno).

Inoltre, Milano servita con 14 connessioni giornaliere con Torino e 2 servizi diretti verso la Puglia. Itabus aumenta l’offerta anche per Bergamo, collegata verso le principali città italiane: Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Da 6 a 14 servizi giornalieri: ai servizi notturni in partenza Bergamo si aggiungono ben 8 servizi diurni verso Bologna, Firenze, Roma e Napoli. A Bergamo, la società, effettua fermata anche presso lo snodo aeroportuale di Orio al Serio collegato con tutte le principali città del centro-nord Italia per permettere ai numerosi viaggiatori di raggiungere l'aeroporto e di avere servizi in partenza una volta atterrati.

“Ogni giorno da e per Milano abbiamo una forte domanda. Una città metà d’affari, di moda, di grandi eventi oltre che sede di importanti accademie. C’è poi Bergamo e la fermata di Orio al Serio, su cui stiamo implementando i servizi per soddisfare la grande richiesta di viaggi” commenta Francesco Fiore, ad Itabus.