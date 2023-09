Kanye West in giro per Milano (completamente coperto)

Non l'ha "salvato" neanche la maglietta arrotolata attorno al viso per nascondersi il più possibile. Kanye West, 46 anni, rapper statunitense tra gli artisti più famosi del mondo, è stato "paparazzato" nelle scorse ore a Milano in compagnia della fidanzata Bianca Censori.

I due, dopo aver presenziato alla mostra del cinema di Venezia - con tanto di polemiche per alcune effusioni decisamente spinte in barca -, si sono spostati sotto la Madonnina per trascorrere un po' di tempo in città.

Mercoledì, come mostrano le foto scattate da Albierto Castellano e pubblicate da "Nss magazine", i due hanno fatto tappa in via Montenapoleone facendo shopping da "Marni". La Censori con un leggins color cane e West in total black, con tanto di volto coperto, non sono decisamente passati inosservati.