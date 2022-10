"Con Letizia Moratti ci hanno provato ma così le cose non si fanno"

"Premetto che io non ce l'ho certo con Letizia Moratti, il tema non era un giudizio sulla persona. Però evidentemente ci hanno provato". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell'indiscrezione emersa domenica sulla nomina di Letizia Moratti ad amministratore delegato della società Milano-Cortina, poi smentita dalla diretta interessata e da Palazzo Chigi. "Ci sono delle regole - ha aggiunto Sala a margine della seduta del Consiglio metropolitano - e vanno rispettate, non esiste che la politica intervenga così senza coinvolgere i diretti interessati che sono gli amministratori locali".

"Era evidentemente una cosa per risolversi il problema e quello che ho cercato di fare è stato stopparla subito. Il mio - ha aggiunto il sindaco Sala parlando a margine della seduta del Consiglio metropolitano - non è un tema di giudizio su Letizia Moratti ma così le cose non si fanno. Mi pare che la cosa sia finita qua". Sala ha poi precisato che l'ipotesi di una nomina di Letizia Moratti non era stata anticipata a nessuno degli amministratori. "Assolutamente no, qualcuno evidentemente ha parlato ma nessuno di noi sapeva. Io - ha concluso - credo alla buona fede di Malagò e del ministro che non erano al corrente".

Letizia Moratti ad delle Olimpiadi Milano Cortina: la vicenda

L'ex sindaca di Milano, da tempo, ha chiarito di volersi candidare alla presidenza della Regione nel 2023, e ne è nato un braccio di ferro con il governatore attuale, Attilio Fontana, non ancora del tutto chiarito. Si aspettava in particolare la composizione del nuovo governo. L'indiscrezione sulla nomina di Moratti ai vertici di Milano-Cortina potrebbe rappresentare la soluzione alla questione, tutta politica, della candidatura a governatore: lei rinuncia, dà il via libera a Fontana e, intanto, si prende comunque un ruolo di rilievo per i prossimi anni.

Ma nel pomeriggio di domenica sono piovute, appunto, le smentite. Compresa una nota ufficiale della presidenza del consiglio, la prima dell'era Meloni: "Sulla nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, che ha carattere di urgenza, non ci sono ancora determinazioni della presidenza del consiglio", si legge: "Determinazioni che una volta maturate saranno preventivamente portate a conoscenza dei soci della Fondazione stessa", ovvero i sindaci di Milano e Cortina, i presidenti di Lombardia e Veneto, i presidenti del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

E la smentita è arrivata anche da parte dell'entourage di Moratti: "La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi Milano Cortina. Qualsiasi decisione di Letizia Moratti sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento", si legge in una nota ufficiale del suo ufficio stampa.