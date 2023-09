Cambiano i tecnici dell'Auditel: 56 lavoratori a rischio licenziamento a Milano

Cambia la commessa, rischiano i lavoratori. Futuro nero per 56 dipendenti di Nielsen Media Italia, l'azienda che fino a dicembre 2022 gestirà una commessa per conto di Auditel, la nota azienda che in Italia opera nel settore delle telecomunicazioni e raccoglie i dati dell’audience televisiva.

Fino a dicembre, appunto. Perché stando a quanto denunciato dai sindacati Filcams Cgil e Fisascat Cisl, la stessa Auditel "ha annunciato di volere cambiare l’assegnatario della commessa relativa ai servizi dei tecnici di campo. Finora, e per molti anni, era stata gestita da Nielsen Media Italia, ma dal prossimo 1 gennaio 2024 passerà a Covercare Spa, società competitor nel settore".

"Questa decisione mette a rischio 56 posti di lavoro perché Nielsen Media Italia, avendo perso la commessa, è intenzionata ad aprire le procedure di licenziamento, mentre Covercare Spa ha già fatto capire di non volere riassorbire tutto questo personale", hanno sottolineato le sigle.

"Un epilogo grave di una vicenda su cui Auditel, in qualità di committente, non sta prendendo posizione, come invece dovrebbe, non preoccupandosi del futuro dei lavoratori e delle lavoratrici che per decenni hanno garantito qualità ed efficienza al servizio", hanno concluso i lavoratori, che giovedì mattina si sono ritrovati fuori dalla sede di Auditel in via Larga a Milano per urlare tutta la loro rabbia.