Milano, raccolta di cibo e indumenti per clochard, presente anche Liliana Segre

Liliana Segre è scesa in piazza per aiutare le associazioni che in questi giorni stanno raccogliendo acqua, cibi, vestiti, prodotti per l'igiene personale e coperte per i senzatetto. La senatrice, 90 anni, ha fatto visita ai volontati di fronte al Memoriale della Shoah, punto di raccolta adiacente alla Stazione Centrale.

L'iniziativa ha avuto grande successo. "La raccolta - ha detto Daniele Nahum, coordinatore di Casa Comune e a capo dell'evento - è stata organizzata da Comunità Ebraica di Milano, da Arca, dai City Angels, da Mai Solo e da Casa Comune. Milano ha risposto con tantissime persone e migliaia di vestiti, coperte e beni di prima necessità per i senzatetto. Ringrazio la Senatrice Liliana Segre per essere passata e averci regalato la sua presenza. Andiamo avanti.".

Tanti i cittadini che hanno portato diversi beni nel punto di raccolta. Nei prossimi giorni le associazioni si occuperanno di portare indumenti caldi, coperte e alimenti a lunga scadenza alle persone bisognose di tutta la città. Sono moltissime le donazioni già fatte sia da privati sia da negozi, che in qualche occasione hanno portato ingenti quantità di giacenze dai loro magazzini. Tra i presenti all'evento, oltre alla senatrice Segre, anche Michela Jesurum (Energie Sociali Jesurum Lab), la consigliera comunale Diana De Marchi e l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino.