Ospedali aperti di sera e nei weekend per abbattere i tempi d'attesa

La riduzione delle liste d'attesa nelle prestazioni sanitarie lombarde prevede un sistema di "premialità" per le strutture ma anche una sperimentazione circa l'allungamento degli orari. In particolare, dal primo di maggio 2022 e per dodici mesi, tutti gli ospedali pubblici saranno chiamati a tenere gli ambulatori aperti la sera e nei weekend almeno una volta alla settimana. Lo prevede la delibera approvata lunedì 11 aprile dalla giunta regionale della Lombardia, su proposta di Letizia Moratti, assessora al welfare e vice presidente della giunta.

La delibera prevede che gli ospedali individuino almeno un turno serale, almeno un turno prefestivo e almeno un turno festivo per ogni settimana. Eccezionalmente, gli ospedali della sola Ats Montagna potranno sostituire il turno serale con un turno prefestivo o festivo, dato che in quelle zone potrebbe essere complicato per gli utenti raggiungere l'ospedale di sera. Ovviamente per gli utenti non cambierebbe nulla: anche in questi turni straordinari continuerebbero a pagare il solo ticket, sempre che sia dovuto nel caso specifico.

Di sera e nei weekend, dunque, i lombardi potranno accedere agli ospedali pubblici, dapprima per esami di diagnostica come le risonanze magnetiche o le tac, poi anche per altre prestazioni che verranno stabilite dalla giunta regionale con ulteriori decisioni, durante la sperimentazione annuale. E poi c'è il sistema di premialità, di cui si era anticipato lunedì: dal primo luglio le strutture ospedaliere riceveranno un premio o una penalizzazione rispettando (o non rispettando) i tempi d'attesa previsti per prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini radiologia, neuroradiologia, medicina nucleare. A partire dal primo settembre le norme si applicheranno anche ai ricoveri chirurgici non oncologici e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale-prime visite.