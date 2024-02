Il futuro della metro M4: aperta anche di notte e 13 nuove fermate

La M4 corre. Corre di notte e corse verso un futuro più "lungo". Da lunedì 19 febbraio, infatti, la linea blu sarà in servizio tutti i giorni fino a mezzanotte e mezza. Nei giorni scorsi, come annunciato da Atm, "sono terminati i lavori notturni che imponevano un orario di chiusura anticipato in alcuni giorni della settimana".

Da lunedì prossimo, quindi, l'ultimo treno partirà da Linate alle 00.20 e da San Babila alle 00.40. Ed è una novità non da poco, perché "il nuovo orario - ha rimarcato la società di piazzale Foro Bonaparte - copre tutti i voli serali in arrivo e in partenza dall’aeroporto Linate".

E non è l'unico cambiamento all'orizzonte. Perché in autunno - probabilmente a settembre - la M4 potrà finalmente contare su tutte le fermate. Per questo - ha chiarito Atm - "nei prossimi mesi svolgeremo le attività necessarie per il completamento dell’opera in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura e delle prove di circolazione, pre esercizio, richieste dal Ministero dei Trasporti".

Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus. La serrata scatterà tra l'8 e il 10 marzo e il 4 e il 10 aprile. "Svolgeremo attività necessarie per far girare i treni su tutta la linea", ha spiegato Amerigo Del Buono, direttore reti di Atm, nella giornata di mercoledì durante un incontro con la stampa. "Nei prossimi mesi la M4 passerà da 14 treni e 8 fermate a 47 treni e 21 fermate. È necessario testare l’infrastruttura e farlo in totale sicurezza”. I test non possono essere eseguiti di notte perché “ci sono tempi tecnici di aggiornamento software, a bordo treno e per il segnalamento dei mezzi, che non consentono di effettuare prove nelle 5 ore notturne, perché necessitano di più tempo”, ha sottolineato Fabrizio Gelsomino, direttore operations della metropolitana. Ai test, seguiranno 60 giorni di pre esercizio su tutta la linea, durante i quali non sarà necessario interrompere la metro.

A quel punto la M4 sarà pronta su tutta la linea. Al momento sono aperte le otto stazioni di San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini, Repetti e Linate. Dopo, per completare le 21 fermate toccherà a Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo. Dall'entrata in servizio, la linea metropolitana M4 ha trasportato più di 7 milioni di passeggeri con una media, a seguito dell'apertura della stazione di San Babila a luglio, di 40 mila passeggeri al giorno. “Ci aspettiamo un aumento costante", ha auspicato lo stesso Gelsomino, anche perché i cittadini piano piano "si abitueranno alla presenza di questo nuovo servizio".