La manifestazione ambientalista in centro a Milano

Una manifestazione che si svolgerà “in modo gentile ed educato” è stata annunciata dal consigliere comunale Carlo Monguzzi. “Domani, anche in caso di pioggia, manifesteremo non tanto contro lo smog( siamo ovviamente tutti contro lo smog) ma per chiedere alle istituzioni provvedimenti più efficaci per avere l'aria pulita”.

La manifestazione ‘Vietato respirare’ si terrà sabato 2 marzo alle 15 in largo Cairoli. Temi centrali il traffico, il consumo di suolo e l’”Inerzia delle istituzioni”.

“A Milano ogni anno più di 1.300 morti sono attribuite all’esposizione a lungo termine al Biossido di Azoto (No2) e più di 1.600 al particolato atmosferico (Pm2,5)”, si legge nella locandina dell’evento che si riferisce ai dati dell’Ats Milano.