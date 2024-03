Manifestazione per Dax: "Fascisti e polizia vi cacceremo via". Vandalizzate vetrine

Milano ha ricordato con una manifestazione, sabato pomeriggio, Davide Cesare, detto Dax, attivista del centro sociale Orso che nel 2003 fu ucciso fuori da un pub a Milano da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, fratelli e papà dalle simpatie di estrema destra. Per quella che fu ribattezzata la notte nera di Milano - al San Paolo, dove Dax morì, ci furono scontri tra antagonisti e forze dell'ordine - è stata organizzata una giornata dedicata al giovane, che ogni anno viene ricordato dai movimenti riuniti sotto la sigla "Dax resiste".

In centinaia, tra attivisti dei centri sociali e sigle antagoniste, hanno partecipato al corteo. Il serpentone, come ogni anno, è passato da via Brioschi angolo Zamenhof (Porta Ticinese), dove il giovane era stato ucciso, verso San Vittore. Tanti gli slogan contro le forze dell'ordine e l'estrema destra - "Fascisti e polizia, dai nostri quartieri vi cacceremo via" - e molte le bandiere per la Palestina. Sono state vandalizzate e imbrattate le vetrine di un supermercato e di una banca.

"Anche quest’anno teniamo viva la nostra lotta contro un capitalismo che è al collasso, che vede la proliferazione di guerre imperialiste e strette securitarie sostenute dai partiti neofascisti in ascesa in tutto il territorio europeo. In Italia, a determinare la situazione attuale sono state le politiche privatistiche del Pd e dei governi precedenti, che hanno allargato la forbice sociale e posto le basi economiche per il successo dei populismi di estrema destra. In questo contesto, la propaganda islamofoba con la quale i media distorcono il genocidio del popolo Palestinese e chiamano 'terrorista' la sua resistenza all’occupazione israelo occidentale è un subdolo tentativo di scoraggiare la costruzione di una coscienza antagonista internazionalista", si legge nella nota con cui da "Dax resiste" hanno annunciato la mobilitazione.

Manifestazione per la Palestina

Non è stata la sola mobilitazione di sabato. In San Babila, come ogni settimana, il sit-in per Gaza e la Palestina. "Sono morti oltre 12mila bambini a Gaza e stiamo valutando se considerarlo genocidio?” ha detto uno degli organizzatori al megafono. Qualcuno, hanno detto, “ancora discute su questo concetto del genocidio. Se non credete e non sapete, perché non mandate una vostra commissione a Gaza a vedere cosa è rimasto? L'hanno rasa al suolo, anche le scuole, le università, le moschee, le chiese e gli ospedali”. Nella piazza sono stati appesi diversi striscioni alle colonne e ai pali della luce, con scritte come "free Palestine, stop genocide”.