La catena che dona 50 pasti a settimana ai poveri

Non solo qualcosa da mangiare, ma anche un momento di conforto. Con l’iniziativa di McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald verranno donati 50 pasti caldi a settimana a chi ne ha più bisogno nel Milanese. 'Sempre aperti a donare' è un progetto che va avanti da tempo e che ora è arrivato ad Abbiategrasso, nel ristorante di via Dante Alighieri. Qui, il team McDonald’s prepara i pasti che vengno poi ritirati e distribuiti dall’associazione 'Portico della solidarietà'.

'Sempre aperti a donare' è un’iniziativa a cui contribuiscono centinaia di enti solidali, tra cui Banco Alimentare e la Comunità di Sant’Egidio. Nel 2020, con questo progetto, McDonald’s è arrivato a donare 527mila pasti in tutta Italia. Parte di I’m Lovin It Italy, l’iniziativa benefica sfrutta la capillarità dei ristoranti sul territorio italiano per arrivare a donare cibo in ogni zona di Milano e, in generale, d'Italia.

Un progetto, quello di McDonald’s, che proseguirà anche nei prossimi anni. Con 'Sempre aperti a donare', la catena di fast food si impegna da tempo in donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà.