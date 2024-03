Mercato di viale Monza: quasi raggiunto l'obiettivo della petizione

La petizione per il mercato di viale Monza ha quasi raggiunto l’obiettivo. La raccolta firme è stata lanciata sulla piattaforma change.org lo scorso 28 gennaio. Punto d’arrivo erano 500 sottoscrizioni e, a ora, ne sono state accumulate 494. “La petizione mira a chiedere al Comune di Milano di impegnarsi a risolvere gravi questioni amministrative e strutturali che minacciano il Mercato Coperto, di sua proprietà e gestione”, scrivono gli organizzatori di Memo54.

Le concessioni per il Mercato di viale Monza 54 sono scadute con la fine del 2023 e non sono stati rinnovate. Il timore di chi ha lanciato l’iniziativa è che ci possa essere un cambio di gestione a favore di un privato il che “comprometterebbe l’identità del mercato”. L’obiettivo è arrivare all’apertura di un bando come quello organizzato nel 2022.

Poi, una serie di richieste per aggiustare gli elementi rotti nei vari punti del Mercato. Dal ripristino dell’impianto antincendio alla serranda rotta che da su via Crespi. E ancora le fognature e gli scarichi multifunzionali e i danni che si sono accumulati alla coperture e alle caditoie.