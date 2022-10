Apre la nuova metro di Milano: c'è la data per l'inaugurazione della M4, la linea blu

La data cerchiata sul calendario adesso c'è. L'ufficialità anche. Tra poco più di un mese entrerà in funzione la nuova metropolitana di Milano: la M4, la linea blu che attraversa il capoluogo meneghino collegando i quartieri a est con quelli a sud ovest.

A dare l'annuncio venerdì mattina, con una serie di stories su Instagram, è stato il sindaco Beppe Sala: "Linate. Il 26 novembre apre il primo tratto della M4", ha scritto il primo cittadino pubblicando alcune fotografie della nuova stazione che si trova a due passi dall'aeroporto cittadino. "Al momento arriverà fino a Dateo", ha proseguito il sindaco, chiarendo che "verranno aperte anche le bellissime aree di superifice", tra cui un campetto di calcio, un parco e una pista ciclabile che si trovano nelle vicinanze delle neonate stazioni.

Già la scorsa settimana Sala aveva fatto intendere che il grande giorno era prossimo. "Tra qualche settimana aprirà la prima tratta della M4", aveva detto spiegando che Milano era pronta ad accogliere la sua quinta linea metropolitana. "È tutto pronto - aveva garantito -, c’è il permesso dal Ministero però ci sono i tempi necessari di esercizio. Abbiamo avuto finalmente l'ok dell'istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell'infrastruttura". E ora c'è anche la data dell'inaugurazione.

Parte della linea blu è pronta ormai da tempo, ma l'inaugurazione era sta rimandata per il calo di passeggeri all'aeroporto di Linate causa covid che non avrebbe reso sostenibile il funzionamento della nuova linea. Da sabato 26 novembre saranno invece aperte le prime sei fermate: Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo. Entro il 2023, come segnalato in mattinata ancora da Sala, la M4 arriverà invece a San Babila, dove incrocerà la linea rossa M1. Alla fine dei lavori, prevista per il 2024, la linea conterà in totale 21 stazioni, fino al capolinea di San Cristoforo.