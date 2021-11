La nuova metro "immersiva" di Milano (dedicata alla Nazionale)

Un prato verde e tutto azzurro intorno. Ecco il nuovo treno della linea metro 5 di Milano, che Atm e la Federazione italiano gioco calcio hanno voluto "regalare" alla Nazionale di Roberto Mancini, vincitrice dell'ultimo Europeo.

Il nuovo convoglio della lilla è stato inaugurato domenica e dona ai viaggiatori - hanno fatto sapere la Figc e l'azienda milanese - "una serie di immagini del successo della Nazionale" per "un’esperienza di viaggio unica e visivamente emozionante".

Il treno si presenta come una sorta di mostra immersiva grazie a "un allestimento fotografico a 360 gradi che intratterrà" i viaggiatori, "rendendo il loro viaggio più gradevole e, soprattutto per gli amanti dello sport e i tifosi della Nazionale, estremamente coinvolgente".

"Anche quest’iniziativa rientra nel più ampio progetto di comunicazione intrapreso da Metro 5 nel 2019, con i primi due treni immersivi dedicati agli sport invernali e alle stagioni. Il progetto è proseguito con diverse iniziative anche nelle stazioni della linea metropolitana lilla, come la campagna di sensibilizzazione Metropolisana, focalizzata sull’emergenza sanitaria e la prevenzione, e non ultimo - conclude la nota - l’esposizione in varie stazioni di riproduzioni fotografiche di opere di artisti emergenti per avvicinare i viaggiatori all’arte".