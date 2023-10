Cresce l'uso della M4: a fine settembre 6mila passeggeri al km

Aumentano progressivamente i passeggeri della M4, dopo l'apertura del tratto tra Forlanini e San Babila. Lo ha rilevato l'assessora alla mobilità di Milano, Arianna Censi, intervenendo lunedì in consiglio comunale. Secondo i dati, la M4 ha 6.029 passeggeri a chilometro, poco meno della M5 che ne ha 7.950. Più 'staccate' le altre linee del metrò, quelle più antiche: la M3 'vince' con 16.297 passeggeri a chilometro, la M1 ne ha 16.125 e la M2 9.755. E, per quanto riguarda la M4, ogni stazione vede più di 4mila transiti giornalieri di persone.

Tra la prima e l'ultima settimana di settembre, con l'introduzione dell'orario invernale (e dell'apertura delle scuole), è stato rilevato un incremento del 20% medio dei passeggeri, con punte del 30% in più alla stazione Repetti. Le tre stazioni principali per numero di passeggeri sono Linate, San Babila e Argonne.

Bus 73: non tornerà

Parlando poi della soppressione parziale del bus 73, che aveva creato molte polemiche, Censi ha affermato che non tornerà al percorso precedente (il tratto percorso era Linate-San Babila transitando per l'asse Forlanini-Corsica-XXII Marzo-Porta Vittoria). "Non ha alcun senso - ha detto l'assessora - che una linea di superficie riproduca la medesima linea in metropolitana". Inizialmente il tratto era stato completamente soppresso, ma, dopo le proteste, è stato ripristinato (come 973) fino ai Tre Ponti di viale Forlanini, servendo così quartieri che altrimenti sarebbero stati del tutto esclusi dal bus, come quello aeronautico.

Molti residenti avrebbero però voluto mantenere la 73 anche sull'asse parallelo a quello (più a nord) del metrò, affermando che le fermate del bus sono più numerose (e quindi meno distanziate) e che chi vive nel popoloso quartiere di viale Corsica e corso XXII Marzo avrebbe dovuto spostarsi per quasi 1 chilometro per raggiungere le rispettive fermate della M4. "Lentamente i passeggeri stanno imparando a utilizzare" la metropolitana, ha detto l'assessora Censi in consiglio comunale.