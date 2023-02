Milano ha il reddito pro capite più alto d'Italia

Milano è il capoluogo di città metropolitana con il reddito medio per abitante più alto: lo rivela l'Istat nel focus specifico sulle 14 città metropolitane italiane, che comprendono 1.268 comuni italiani, il 16 per cento del totale. Nelle città metropolitane risiedono 21,3 milioni di abitanti, il 36 per cento della popolazione. Il reddito medio per abitante di Milano (capoluogo) si attesta su 23.202 euro, quasi 10mila in più rispetto alla media dei capoluoghi italiani. Per la cronaca, è Catania (con meno di 10mila euro) il capoluogo di città metropolitana con reddito medio per abitante più basso. E Milano è anche la città metropolitana con la maggiore densità imprenditoriale: 106 imprese ogni mille abitanti, per un totale di 346.509 unità.

La città metropolitana di Milano è poi la seconda più popolosa d'Italia (3,2 milioni), preceduta dalla capitale Roma (4,2 milioni). E sempre Roma e Milano sono i due capoluoghi cresciuti di più in termini di popolazione tra il 2001 e il 2021, in vent'anni: +8 per cento Roma, +7 per cento Milano.