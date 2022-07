Passante di Milano, tutte le modifiche ai treni Trenord

Il Passante non passa più, almeno per ora. Da sabato scorso, si legge in una nota di Trenord, "la circolazione delle linee suburbane nel Passante Ferroviario di Milano" subisce "alcune modifiche per consentire accertamenti sul consumo anomalo delle ruote dei treni rilevato nelle ultime settimane".

A causa del consumo eccessivo delle ruote - sulle cui cause è già scontro tra Rfi e la stessa Trenord -, l'azienda di piazzale Cadorna ha bloccato 35 convogli, con oltre 100 corse al giorno saltate.

Questi i cambiamenti delle linee del Passante



S5 Varese-Milano-Treviglio

Da sabato 23 a martedì 26 luglio, il servizio sulla linea S5 avrà frequenza oraria.

Saranno effettuati:

i treni che da Treviglio partono al minuto .10 di ogni ora (con arrivo previsto a Varese al minuto .17);

i treni che da Varese partono al minuto .43 (con arrivo a Treviglio al minuto .50).

Tra Milano Villapizzone e Segrate sarà effettuato un percorso alternativo con fermata nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate.

Il treno 24574 (TREVIGLIO 20:40 - MILANO CERTOSA 21:43) sarà prolungato fino a Gallarate.

Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi è possibile l'interscambio con le linee metropolitane M2 e M5, da Milano Lambrate con le line M2.



S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio

Da sabato 23 a martedì 26 luglio, il servizio sulla linea S6 avrà frequenza oraria e verrà limitato a Milano Porta Garibaldi Superficie (non si effettua tra Milano Villapizzone e Pioltello/Treviglio).

Saranno effettuati:

i treni che da Novara partono al minuto .18 (con arrivo previsto a Milano Porta Garibaldi al minuto .10);

i treni che da Milano Porta Garibaldi partono al minuto .50 (con arrivo a Novara al minuto .42).

I viaggiatori da/per Pioltello/Treviglio potranno utilizzare i treni della linea S5 che effettuano fermata a Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate.

Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi è possibile interscambiare con le linee metropolitane M2 e M5.

S1 Saronno-Milano-Lodi

Da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio S1 sarà così organizzato:

da Lodi partono i treni del minuto .53 e terminano la corsa a Milano Rogoredo con arrivo al minuto .25;

per Lodi saranno effettuati i treni in partenza da Milano Rogoredo al minuto .35 con arrivo a Lodi alle ore .07;

non saranno effettuati i treni nel percorso tra Milano Bovisa e Milano Rogoredo.

A Milano Rogoredo i viaggiatori potranno utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli. Inoltre, è presente la linea metropolitana M3.

S13 Pavia-Milano Bovisa

Da sabato 23 a martedì 26 luglio il servizio S13 sarà così organizzato:

Il servizio sulla linea S13 (Pavia-Milano Bovisa), sarà a frequenza oraria e sarà limitato a Milano porta Vittoria (non si effettua tra Milano porta Vittoria e Milano Bovisa).

Saranno effettuati:

da Pavia i treni in partenza al minuto .39 e arrivo a Milano porta Vittoria al minuto .14

da Milano i treni in partenza porta Vittoria al minuto .45 e arrivo a Pavia al minuto .21

S2 Seveso-Milano Rogoredo

Il servizio sulla linea S2 (Seveso-Milano Rogoredo) non sarà effettuato fino al 28 agosto (orario ridotto estivo). I viaggiatori potranno utilizzare il servizio della linea S4 (Camnago/Seveso-Milano Cadorna) che viaggerà regolarmente, con un treno ogni 30 minuti.