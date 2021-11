Paolo Casiraghi, il medico morto a 43 anni

È morto all'età di 43 anni Paolo Casiraghi, neurochirurgo. A dare il triste annuncio è stata la comunità di Asst Lariana che si è stretta in un grande abbraccio alla moglie, Maila Sciuto, al figlio Gabriele e a tutti i familiari del dottore mancato prematuramente martedì 2 novembre.

“Paolo, oltre che un amico, è stato un eccellente neurochirurgo, preparato, disponibile con i colleghi e i pazienti, un vero signore dall’animo gentile ed altruista, che lascia un vuoto difficilmente colmabile - lo ricordano il primario Silvio Bellocchi e la coordinatrice infermieristica della Neurochirurgia Alessia Molteni -. Da parte nostra abbiamo avuto il privilegio di averlo al nostro fianco in questi anni e con lui abbiamo condiviso anche questi ultimi dolorosi mesi. Ringraziamo tutti coloro che in vari modi si sono presi cura di lui e gli sono stati vicini”.

Quarantatre anni, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano Bicocca e specializzato in Neurochirurgia, Paolo Casiraghi aveva successivamente frequentato dal 2003 al 2008 la scuola di specializzazione in Neurochirurgia all’Ospedale San Gerardo di Monza - Università degli Studi di Milano - Bicocca; dopo alcuni periodi di formazione trascorsi in Italia negli ospedali di Monza, di Gravedona e di Bergamo e all’estero in Olanda, Svizzera ed Austria, nel gennaio 2009 ha iniziato a lavorare all’ospedale Sant’Anna nel reparto di Neurochirurgia diretto allora dal dottor Angelo Taborelli e dal 2015 dal dottor Silvio Bellocchi. E’ stato medico di gara durante il Giro d’Italia e la manifestazione ciclistica internazionale a tappe Tirreno-Adriatico; oltre al ciclismo ha seguito anche gare di pattinaggio e rugby, nonché il campionato italiano di serie C1 di basket. E’ stato autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito neurochirurgico.

Le esequie si terranno venerdì 5 novembre alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago, dove risiedeva. La cerimonia sarà preceduta alle ore 15 dalla recita del rosario. Chi volesse portare il suo saluto al dottor Casiraghi può recarsi alla Casa funeraria Mismirigo a Gallarate (viale Milano 29; 0331/775541). Si prega di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte sul conto BPER Banca intestato a Maila Sciuto IT95P0538750110000042394009. I fondi raccolti saranno destinati al piccolo Gabriele, hanno fatto sapere dalla famiglia.