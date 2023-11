Perché le piste dell'aeroporto di Linate cambiano nome

Cambieranno nome le piste dell'aeroporto di Linate. Dal 30 novembre prossimo la lingua d'asfalto su cui atterranno e decollano gli aerei si chiamerà 17/35 anziché 18/36 (il numero indica l'orientamento rispetto al Nord). Il motivo è uno solo: lo spostamento del Polo Nord magnetico.

Il fatto è comparso tra le righe dell'Aeronautical information publication che è stata emessa dall'Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo), che in Italia dirige il traffico aereo. Il cambio riguarderà sia i numeri presenti a inizio e fine pista, ma anche la segnaletica che porta alla pista dal terminal. Non solo, ci saranno cambiamenti anche alla carta dell'aerodromo, la mappa delle procedure in condizioni di bassa visibilità, ma anche l'aggiornamento delle carte ostacoli di aerodromo e dei parcheggi dei piazzali di sosta. Tutti strumenti utilizzati sia dai piloti che dal personale tecnico dell'aeroporto di Milano.

Come vengono chiamate le piste degli aeroporti

Le piste degli aeroporti generalmente vengono chiamate in base alla loro direzione magnetica, approssimata all'intero più vicino, arrotondata alla decina di gradi più vicina. Questo significa che una pista orientata a 47 gradi magnetici potrebbe essere designata come pista 05. La designazione include anche una lettera che indica la posizione della pista rispetto ai punti cardinali: "L" per sinistra (left), "C" per centro (center), e "R" per destra (right).

Ad esempio, una pista orientata a 47 gradi magnetici e situata a sinistra rispetto alla pista principale sarà designata come "05L". Se c'è più di una pista con la stessa direzione magnetica, vengono utilizzate lettere aggiuntive come "R" per la seconda pista a destra o "C" per la seconda pista al centro, e così via.

Cos'è e perché varia il Polo Nord magnetico

Il nord magnetico è la direzione in cui una bussola indica il Polo Nord magnetico della Terra. Questa direzione non è costante nel tempo e può variare gradualmente a causa dei cambiamenti nel campo magnetico terrestre. Questo fenomeno è noto come "variazione secolare" del campo magnetico.

Il campo magnetico terrestre è generato dal movimento del ferro liquido nel nucleo esterno della Terra. Questo movimento è influenzato da vari fattori, tra cui il calore proveniente dal nucleo, la rotazione del pianeta e l'interazione con il campo magnetico solare. A causa di queste complesse interazioni, il campo magnetico terrestre non è statico e può variare nel tempo.