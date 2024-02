Otto nuovi corsi all'Università Bicocca di Milano

Gestione digitale della diagnostica per immagini, media e linguaggi della comunicazione nel contesto culturale dell’Oriente, ma anche ambiente, alimentazione: questi e altri temi sono al centro dei nuovi corsi che stanno per partire alla Bicocca Academy, la scuola di alta formazione dell'Università Bicocca. Tutti i percorsi formativi sono caratterizzati da un taglio molto professionalizzante, con l’obiettivo di plasmare, nei rispettivi settori, specialisti dotati delle competenze necessarie a posizionarsi alla frontiera del cambiamento nel mondo del lavoro. Fondamentali in questo senso saranno non solo i contenuti, ma anche le modalità didattiche, con l’offerta di corsi in modalità blended per chi già lavora e lo spazio riservato all’esperienza sul campo grazie a laboratori, progetti di lavoro e networking con le imprese. Tutto questo è presentato dettagliatamente sul nuovo portale di Bicocca Academy.

"Le trasformazioni in atto nella società e nel mondo del lavoro sono sempre più veloci e hanno un forte impatto sulla vita delle persone e dei nostri territori – spiega il professor Mario Mezzanzanica, Pro-rettore per l'alta formazione e per le attività del job placement - nascono così nuovi bisogni ed esigenze di nuove conoscenze e competenze in molte aree del sapere che trovano una significativa e pronta risposta nell’offerta formativa di Bicocca Academy. Un’offerta che propone l’acquisizione di competenze specialistiche affiancate ad una visione multidisciplinare; elementi indispensabili per affrontare le sfide culturali in atto e future".

I nuovi master in Bicocca

Per l’area medico sanitaria segnaliamo il master di I livello come “Amministratore di sistemi informatici in diagnostica per immagini e radioterapia”. Questo percorso fornirà le competenze richieste alla gestione di sistemi informatici complessi utilizzati per l’archiviazione, l’elaborazione e la condivisione di immagini diagnostiche digitali. I partecipanti usufruiranno di migliori prospettive di inserimento nel mondo del lavoro o di avanzamenti di carriera nel settore sanitario.

Il master di II livello in “Produzione e certificazione di dispositivi medici e diagnostici in vitro in Europa (MedTech ProCert)” è una risposta alla forte spinta dell’evoluzione tecnologica e normativa nel settore. Il master formerà figure professionali specializzate, caratterizzate da un innovativo mix di competenze scientifiche, tecniche e normative, in grado di fornire sbocchi occupazionali in imprese produttrici di dispositivi, autorità di controllo e organismi di certificazione. Il master fornisce la certificazione Lead, necessaria per eseguire audit e valutare la conformità delle organizzazioni allo standard di gestione della qualità ISO 9001.

L’area umanistica lancia il Master di I livello in “Media, linguaggi e comunicazione in uno scenario globale”. Questo percorso nasce dalle esigenze di un mondo in continua evoluzione e copre un vuoto formativo segnalato spesso da docenti e operatori della comunicazione. L'obiettivo è di formare esperti di comunicazione e di editoria multimediale, con specifiche competenze nelle lingue e culture orientali, capaci di utilizzare i linguaggi del marketing e del metaverso in un contesto internazionale.

È ai nastri di partenza anche il Master universitario di I livello in “Real Estate (MiRE)”, che si rivolge tanto ai neolaureati quanto ai professionisti che vogliono approfondire la formazione nel settore immobiliare, conciliando lavoro e aggiornamento professionale grazie alla particolare metodologia didattica che coniuga l’erogazione part-time, la modalità blended (on line e in presenza) e il networking con le imprese del settore.

I nuovi corsi di perfezionamento in Bicocca

Il corso di perfezionamento in “Alimentazione nell’attività sportiva” fornirà le competenze teoriche e pratiche necessarie ai professionisti che si occupano dell’alimentazione degli sportivi. Saranno prese in considerazione le migliori strategie per gestire le esigenze nutrizionali di atleti impegnati in sport di potenza, di squadra, di endurance e misti. La natura eminentemente pratica renderà il corso molto qualificante per figure professionali come medici, biologi, dietisti e scienziati motori.

Segnaliamo poi il corso di perfezionamento in “Tecnologie e tecniche chirurgiche avanzate nei trapianti di organi addominali”. In questo caso il focus sarà su competenza e consapevolezza necessarie all’utilizzo delle tecniche complesse nella chirurgia dei trapianti. Chirurgia robotica e conservazione dinamica degli organi saranno poste in primo piano, essendo ormai strumenti fondamentali nella pratica clinica.

L’area umanistica si presenta con due corsi di perfezionamento: il primo, in “Eco-socialismo”, prenderà in esame i principali studiosi di tematiche relative all’ambientalismo e all’ecologia politica, con l’obiettivo di riflettere sul rapporto fra ecologia, economia, femminismo, diritto e salute. Si proverà a “dissodare” il concetto di natura, mettendo in questione la possibilità stessa di un ambientalismo neutro e tecnico per andare a leggere il tema centrale della nostra epoca attraverso la chiave della giustizia climatica.

A completare il panorama delle novità di quest’anno il corso di perfezionamento “La comunità minori e i suoi paesaggi: un modello educativo sistemico COEDU” che porrà al centro dell’attenzione il lavoro con bambini, adolescenti e famiglie in qualità di educatori ed educatrici, lavoro entusiasmante e al tempo stesso difficile. Il corso è fortemente esperienziale: ci saranno molte ore di laboratorio, visite a servizi disseminati sul territorio lombardo, 200 ore di tirocinio e un progetto personalizzato per ogni studente, che sarà seguito da un tutor.