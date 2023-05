Trenord punta a sostituire tutti i vecchi treni entro il 2025

Treni del tutto nuovi entro il 2025, cioè un anno prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, quando andranno in pensione i vecchi treni della flotta di Trenord. L'assessore ai Trasporti della Lombardia Franco Lucente lo ha confermato nella visita agli impianti di manutenzione dei treni di Trenord, a Novate Milanese e Milano Fiorenza a Rho, nel giorno in cui è entrato in servizio un nuovo treno Caravaggio sulla linea Milano Garibaldi-Bergamo via Pioltello.

Un treno che consuma il 30% in meno di energia rispetto agli altri convogli ed è realizzato con materiali riciclabili al 97%. "Si tratta del 'Caravaggio' numero 63 - ha detto Lucente - dei 222 che fanno parte delle forniture del Gruppo FNM e Ferrovienord per Trenord, a fronte di un investimento di circa 2 miliardi di euro di Regione Lombardia. Di questi 131 sono Caravaggio ad alta capacità, 61 Donizetti a media capacità, 30 Colleoni a motore diesel-elettrico per le linee non elettrificate. Alla commessa iniziale di 176 convogli ne abbiamo aggiunto una seconda di 46 ulteriori treni acquistati in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026".

"Un altro tassello importante - ha aggiunto - per la dismissione dei vecchi convogli ferroviari, dismissione che sarà completata entro il 2025". All'assessore sono stati mostrati "i cantieri avviati a Novate Milanese e Milano Fiorenza per l'ampliamento e la modernizzazione di capannoni e officine - ha sottolineato l'ad di Trenord Marco Piuri -. Dietro ogni treno che portiamo sui binari c'è un grande lavoro di manutenzione, pulizia, programmazione, magazzino".