Ora il Milan "esplora" San Donato Milanese per lo stadio

Non solo l'ippodromo La Maura, per il quale si sono sollevate molte polemiche. Il Milan, alla ricerca di un luogo in cui erigere il nuovo stadio, esplora anche San Donato Milanese, dove un'area farebbe al suo caso. I dirigenti del club hanno già incontrato il sindaco Francesco Squeri (espressione di una lista civica).

Tutto questo mentre l'Inter ha fatto sapere al Comune di Milano di essere ancora intenzionata al cosiddetto Piano A, cioè il nuovo stadio accanto all'attuale Meazza (che sarebbe demolito) insieme allo stesso Milan. Che, però, appare ormai sempre più proiettato su altre soluzioni.

L'area di San Donato è quella di San Francesco, per la quale il Piano di governo del territorio del Comune alle porte di Milano prevede già una destinazione sportiva: ci sarebbe un progetto di arena da 23mila posti. Il sindaco Squeri ha raccontato che l'idea del Milan è nata circa dieci giorni fa, e il dialogo è stato appena aperto.

Vicino alla ferrovia

Secondo Squeri, l'area di San Francesco ha alcuni punti di forza per il club rossonero: in primo luogo è servito dalla stazione ferroviaria (si trova tra la ferrovia e l'A1) e, in un quarto d'ora a piedi, dal capolinea della linea gialla della metropolitana milanese. E poi la destinazione sportiva già prevista, sebbene servirebbe una variante per uno stadio di Serie A, a cui gli uffici tecnici potrebbero lavorare in poco più di sei mesi.