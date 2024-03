Novità per gli Atm point di alcune fermate a Milano

Dal 4 marzo cambiano gli orari degli Atm Point di Garibaldi e Zara. Lo comunica Atm Milano. Tutti gli sportelli continuano a ricevere su appuntamento, che si prenota dall'app dell'azienda.

Dal 4 marzo gli sportelli di Garibaldi e Zara cambiano orari

Quello di Garibaldi sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7:45 alle 20 (solo pagamenti elettronici, non in contanti). Sarà chiuso martedì e giovedì. L'Atm point di Zara sarà aperto martedì e giovedì, dalle 7:45 alle 20 (solo pagamenti elettronici, non in contanti). Sarà chiuso lunedì, mercoledì e venerdì.

Trovate l’elenco e gli orari di tutti gli Atm Point a questa pagina.

Gli stessi servizi si trovano online