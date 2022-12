Gli orari di metro e mezzi Atm a Milano per Natale, Capodanno e le feste

Anche Atm si prepara al Natale e alle feste. L'azienda che gestisce i trasporti sotto la Madonnina ha infatti elaborato il proprio piano per il 25 dicembre, per la notte di Capodanno e per l'Epifania, con gli orari di metropolitane, autobus e tram che inevitabilmente subiranno tagli e variazioni.

Questi gli oari delle metropolitane nei giorni non "rossi":

24 dicembre, dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

26 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono orario del festivo.

M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21. Trovate gli orari sulla app.

Questi gli orari di bus, tram e filobus nei giorni non "rossi":

24, 27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì e non fanno servizio il 24 dicembre. Le corse scolastiche sono sospese.

26, 31 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il 31 dicembre le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Orari delle metro a Natale

Discorso diverso per Natale. Il 25 dicembre, infatti, "tutte le linee sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa", si legge sul sito di Atm, con frequenze più dilatate e attese maggiori. Inoltre, "non fanno servizio le linee notturne".

Le prime e ultime partenze delle metro il giorno di Natale:

M1

Da Sesto FS per Bisceglie 7:10 19:16

Da Sesto FS per Rho Fiera 7:19 18:51

Da Sesto FS per Molino Dorino 7:19 19:11

Da Bisceglie per Sesto FS 7:21 19:16

Da Molino Dorino per Sesto FS 7:09 19:03

Da Rho Fiera per Sesto FS 7:22 19:00

Da Duomo per Bisceglie 7:29 19:35

Da Duomo per Molino Dorino 7:38 19:30

Da Duomo per Rho Fiera 7:38 19:10

Da Duomo per Sesto FS 7:28 19:30

Frequenza

Tratta Sesto FS-Pagano: ogni 8 minuti.

Diramazioni per Rho Fiera e Bisceglie: ogni16 minuti.

M2

Da Abbiategrasso per Gobba 6:53 19:08

Da Assago Forum per Gobba 6:56 19:11

Da Famagosta per Cologno Nord 7:17 19:18

Da Famagosta per Gessate 7:03 19:03

Da Gessate per Famagosta 6:59 19:04

Da Cologno Nord per Famagosta 6:53 19:09

Da Gobba per Assago Forum 7:00 18:46

Da Gobba per Abbiategrasso 7:09 19:28

Frequenze

Tratta Famagosta-Cascina Gobba: ogni 7 minuti e 30.

Tratta Assago Forum-Cologno Nord/Gessate: ogni 30 minuti.

M3

Da Comasina 7:00 19:24

Da San Donato 7:00 19:24

Da Duomo per San Donato 7:17 19:40

Da Duomo per Comasina 7:14 19:38

Frequenze

Treni ogni 7 minuti e 30.

M4

Da Linate Aeroporto 7:00 19:33

Da Dateo 7:00 19:33



Frequenze

Treni ogni 7 minuti circa.

M5

Da Bignami 7:00 19:35

Da San Siro 7:00 19:31

Da Garibaldi per Bignami 7:15 19:46

Da Garibaldi per San Siro 7:12 19:47



Frequenze

Treni ogni 4 minuti circa.

Orari della metro a Capodanno

Per la notte dell'ultimo dell'anno e per Capodanno, "sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato, le linee di superficie l’orario festivo". E "sono in normale servizio i bus delle linee notturne".

Queste le ultime partenze delle metro:

M1

Da Sesto FS per Bisceglie 00:20

Da Sesto FS per Rho 23:54

Da Sesto FS per Molino Dorino 00:13

Da Rho Fiera per Sesto FS 00:12

Da Bisceglie per Sesto FS 00:11

M2

Da Assago Forum per Gessate 20:23

Da Assago Forum per Gorgonzola 00:21

Da Assago Forum per Cologno 00:21

Da Abbiategrasso per Gorgonzola 00:36

Da Abbiategrasso per Cologno 21:10

Da Abbiategrasso per Gessate 20:49

Da Gessate per Abbiategrasso 21:32

Da Gobba per Abbiategrasso 00:43

Da Gobba per Assago Forum 00:21

Dopo le 22 i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.Gli orari a questa pagina.

M3

Da San Donato per Comasina 00:23

Da Comasina per San Donato 00:21

M4

Da Dateo per Linate 21:00

Da Linate per Dateo 21:00

M5

Da Bignami per San Siro 00:02

Da San Siro per Bignami 00:00

I bus delle linee notturne non fanno servizio soltanto nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti. Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio invece nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.